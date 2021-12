Odio l’estate e la poetica ritrovata di Aldo, Giovanni e Giacomo (Di giovedì 30 dicembre 2021) In occasione dell'arrivo su Infinity di Odio l'estate, cerchiamo di capire perché l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo ci ha fatto tornare il sorriso. Un viaggio on the road lungo strade già battute. Un viaggio familiare che conduce verso posti nuovi. Le partite di pallone in spiaggia, le cene tutti insieme, risate e battibecchi di un tempo raccontati con spirito diverso dal solito. Odio l'estate ha il retrogusto di una rimpatriata rimandata troppo a lungo. Un film che ci ha fatto ritrovare vecchi amici che avevamo perso di vista, o peggio, che non riconoscevamo più. Poco prima che la pandemia rivoluzionasse tutto, Aldo, Giovanni e Giacomo sono tornati al cinema con un film dal sapore agrodolce, che ha finalmente riportato il trio ai fasti … Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) In occasione dell'arrivo su Infinity dil'estate, cerchiamo di capire perché l'ultimo film dici ha fatto tornare il sorriso. Un viaggio on the road lungo strade già battute. Un viaggio familiare che conduce verso posti nuovi. Le partite di pallone in spiaggia, le cene tutti insieme, risate e battibecchi di un tempo raccontati con spirito diverso dal solito.l'estate ha il retrogusto di una rimpatriata rimandata troppo a lungo. Un film che ci ha fatto ritrovare vecchi amici che avevamo perso di vista, o peggio, che non riconoscevamo più. Poco prima che la pandemia rivoluzionasse tutto,sono tornati al cinema con un film dal sapore agrodolce, che ha finalmente riportato il trio ai fasti …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Odio l’estate e la poetica ritrovata di Aldo, Giovanni e Giacomo - Cabbot_ : Comunque ci tengo a precisare che è vero e che non sono stata io. Non ha senso che ammazzi il gallo di mia zia che… - folkwaIls : @letit_snxw Allora . Io odio l’estate però se ci penso quella di quest’anno non è stata troppo male comunque vvb - giovannitundo : Estate, Odio l'Estate. Il sole che ogni giorno ci scaldava. - michimouse16 : RT @scarasbratti: Odio l’estate solo perché non ho vestiti estivi -

Ultime Notizie dalla rete : Odio l’estate Odio l’estate: in streaming il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Mediaset Play