Obbligo vaccinale | Anief | “Non si può imporre se non c’è la prestazione lavorativa”

"Cresce lo sconcerto per le ultime precisazioni fornite dal ministero dell'Istruzione riguardo l'Obbligo vaccinale applicato dal 15 dicembre anche al lavoratore "assente dal servizio" per ferie o malattia: la Nota n. 1929, prodotta poche ore fa e firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, prevede infatti la deroga all'Obbligo solo per docenti, Ata e dirigenti "che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche" oppure "perché fruiscono di aspettative e congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola" o ancora perché "versano nelle condizioni di infermità". A dichiararlo in una nota è il Sindacato Anief. "L'ultima comunicazione – spiega Anief – pervenuta dal ministero dell'istruzione ...

