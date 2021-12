Obbligo di quarantena, cosa rischia chi non rispetta le regole: tra le sanzioni c’è anche la reclusione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quali sono le sanzioni previste dal Governo per le persone, positive al Covid oppure contatti stretti di un positivo, che violano la quarantena? Mentre sono in discussione eventuali modifiche alla durata della quarantena e dell’Obbligo di Super Green Pass, l’esecutivo sembra mantenere in vigore l’attuale sistema di sanzioni. Quali sono le multe per chi non rispetta l’Obbligo di quarantena Una persona può essere sottoposta alla quarantena se, per esempio, è stata riconosciuta come un contatto stretto di un altro soggetto positivo al Coronavirus. Per chi deve osservare il periodo di quarantena, al momento fissato tra i 7 e i 10 giorni, vige il divieto di interromperla. Chi si reca al di fuori del luogo in cui deve ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quali sono lepreviste dal Governo per le persone, positive al Covid oppure contatti stretti di un positivo, che violano la? Mentre sono in discussione eventuali modifiche alla durata dellae dell’di Super Green Pass, l’esecutivo sembra mantenere in vigore l’attuale sistema di. Quali sono le multe per chi nonl’diUna persona può essere sottoposta allase, per esempio, è stata riconosciuta come un contatto stretto di un altro soggetto positivo al Coronavirus. Per chi deve osservare il periodo di, al momento fissato tra i 7 e i 10 giorni, vige il divieto di interromperla. Chi si reca al di fuori del luogo in cui deve ...

