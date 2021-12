Nuovo record di contagi in Italia, superati i 120 mila positivi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Nuovo record di casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 126.888 a fronte dei 98.030 precedenti; record anche di tamponi (1.150.352 a fronte di 1.029.429 di ieri) per cui il tasso di positività risale all'11,0% (+1,5%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 156 (ieri 136) per un totale di 137.247 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari salgono di 288 unità, arrivando a 10.866, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 1.226 (+41 rispetto a ieri), con 134 ingressi del giorno (ieri 126). Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI -di casi di Covid in: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 126.888 a fronte dei 98.030 precedenti;anche di tamponi (1.150.352 a fronte di 1.029.429 di ieri) per cui il tasso dità risale all'11,0% (+1,5%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 156 (ieri 136) per un totale di 137.247 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari salgono di 288 unità, arrivando a 10.866, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 1.226 (+41 rispetto a ieri), con 134 ingressi del giorno (ieri 126).

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - Agenzia_Ansa : La Francia registra oltre 200.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, un nuovo record dall'inizio della pandemia. #ANSA - rtl1025 : ?? Con 229.059 tamponi eseguiti è di 39.152 il numero di nuovi casi #Covid registrati in #Lombardia, con un tasso di… - AigetEnergia : RT @Corriere: Bollette, nuovo record. Arera: «Da gennaio +55% per la luce, +41,8% per il gas» - ultimora_pol : raggiunge un nuovo record di percentuale (23%). -