Nuovo Dpcm, dalle quarantene al green pass. Ecco tutte le novità (Di giovedì 30 dicembre 2021) approvate dal Consiglio dei ministri ieri 29 dicembre Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. green pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) approvate dal Consiglio dei ministri ieri 29 dicembre Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione delrafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e leper i vaccinati.rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delrafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita ...

Advertising

361_magazine : Nuovo Dpcm, dalle quarantene al green pass. Ecco tutte le novità - kromeboy : Secondo il nuovo DPCM la lingua ufficiale sarà lo svedese - xfunnyvalentine : Sì ma io del nuovo dpcm non ci ho capito niente - davidebalzano : @ladyonorato lo stanno facendo da qualche mese ormai, e non mi pare sia successo nulla nel frattempo, la maggior pa… - ilNetturbino : RT @_Acqua_Cheta: Covid, nuovo Dpcm in vigore dal 10 gennaio 2022: a questi cialtroni non frega nulla di epidemia, contagi, morti, terapie… -