Nuovo decreto Covid | tutte le regole | dal Super Green Pass alle quarantene | dai locali allo sport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Riflettori puntati sul. Sostanziali le novità.necessario per utilizzare i mezzi di trao pubblico locale e regionale. Dal 10 gennaio il certificato verde rafforzato sarà esteso anche per alberghi e ristoranti all’aperto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso a un serie di altre attività: 1) Alberghi e strutture ricettive. 2) Feste conseguenticerimonie civili o religiose: 3) Sagre e fiere. 4) Centri congressi. 5) Servizi di ristorazione all’aperto. 6) Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici. 7) Piscine, centri natatori,di squadra e centri benessere anche all’aperto. 8) Il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle quarantene e sull'estensione dell'uso del green pass… - GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid, la stretta del governo sullo sport: gli stadi tornano al 50% e nei palazzetti solo il 35% di c… - graaf63 : RT @lordfed3: È inutile annunciare la guerra civile ogni volta che il governo emana un nuovo decreto. Al massimo siamo riusciti a occupare… - SilviaFassetta : RT @lordfed3: È inutile annunciare la guerra civile ogni volta che il governo emana un nuovo decreto. Al massimo siamo riusciti a occupare… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Varato dal governo ilanti covid. Le misure saranno valide dal 10 gennaio: sparisce la quarantena per i vaccinati con tre dosi e quelli che hanno fatto la seconda dose da meno di 4 mesi. Negli stadi torna la ...La mossa (non finale, visto che Palazzo Chigi parla di unpacchetto di norme nei prossimi ... Di certo, di fronte al quartolegato alla pandemia dal 24 novembre ad oggi, sarà difficile ...Il nuovo assegno terrà conto delle famiglie numerose ... gli istituti di patronato entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta. Le domande potranno essere presentate da gennaio ...Stabilizzazione del personale precario, messa in sicurezza di istituti scolastici, nuovi concorsi, acquisizione di beni e ... si provveduto alla fornitura di attrezzature ludiche finanziate dal ...