Nuovo Decreto Covid, Mattarella firma. Vaccinati o guariti per salire sui mezzi pubblici, cambia la quarantena. BOZZA (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Nuovo Decreto anti-Covid, che contiene nuove misure per cercare di frenare la quarta ondata di coronavirus in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il Decreto in serata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alanti-, che contiene nuove misure per cercare di frenare la quarta ondata di coronavirus in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio, hato ed emanato ilin serata. L'articolo .

