Nuovo decreto Covid | gli studenti hanno obbligo di green pass per i mezzi pubblici | ma non per entrare in classe

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle quarantene e sull'estensione dell'uso del green pass… - GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid, la stretta del governo sullo sport: gli stadi tornano al 50% e nei palazzetti solo il 35% di c… - Nannare52481852 : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle quarantene e sull'estensione dell'uso del green pass #ANSA… - PerugiaToday : #coronavirus , nuovo decreto-legge: le regole per #greenpass e #Quarantene -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Varato dal governo ilanti covid. Le misure saranno valide dal 10 gennaio: sparisce la quarantena per i vaccinati con tre dosi e quelli che hanno fatto la seconda dose da meno di 4 mesi. Negli stadi torna la ...La mossa (non finale, visto che Palazzo Chigi parla di unpacchetto di norme nei prossimi ... Di certo, di fronte al quartolegato alla pandemia dal 24 novembre ad oggi, sarà difficile ...Nuovo decreto del Governo: gli impianti sportivi al chiuso potranno arrivare al 35% e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina ffp2 Il costante aumento dei nuovi casi di positività al Covid, che ...ROMA (attualità) - Nuovo decreto dal Cdm: pass rafforzato per tpl, alberghi, ristoranti all'aperto. ilmamilio.it Super green pass, arriva la stretta del Consiglio ...