Nuovo Decreto Covid, dal 10 gennaio vaccinati o guariti per salire sui mezzi pubblici. Come cambia la quarantena. BOZZA DECRETO [PDF] (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Nuovo DECRETO anti-Covid, che contiene nuove misure per cercare di frenare la quarta ondata di coronavirus in Italia. L'articolo Nuovo DECRETO Covid, dal 10 gennaio vaccinati o guariti per salire sui mezzi pubblici. Come cambia la quarantena. BOZZA DECRETO PDF .

GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - simcopter : RT @ultimenotizie: Con il nuovo decreto cambiano le regole per l'accesso alle manifestazioni sportive. Per gli impianti all'aperto, come gl… - orizzontescuola : Nuovo Decreto Covid, dal 10 gennaio vaccinati o guariti per salire sui mezzi pubblici. Come cambia la quarantena. B… -