Nuove regole quarantena per chi ha tre, due dosi e non vaccinati dopo contatto positivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono in vigore da ieri delle Nuove regole quarantena per chi ha tre dosi di vaccino anti Covid-19 e per chi ne ha due e dunque ha terminato solo il ciclo primario di somministrazione. La situazione resta praticamente invariata per chi non è vaccinato ma va meglio chiarita in questa fase di nuova impennata dei contagi. Il Governo italiano ha deciso di accogliere le indicazioni della Cabina di regia riunita nella mattinata di ieri ma anche le linee guida del Comitato tecnico scientifico (Cts). Le Nuove regole quarantena sono state pensatenell'ottica di non bloccare tanti italiani in casa, se vaccinati, a seguito di un contatto con positivo. Naturalmente, chi ha effettuato pure la dose booster nelle ultime settimane ...

