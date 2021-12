Nuove regole quarantena, cosa cambia per vaccinati con 2 o 3 dosi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid: sono in arrivo dei cambiamenti. Se si ha contatti con un positivo al coronavirus ma si ha la terza dose o la seconda da meno di 120 giorni la quarantena sarà azzerata. Sarà chiesta una forma di autosorveglianza di 5 giorni e obbligo di tampone. Le Nuove regole sono state stabilite dal Governo e sono state pensate per scongiurare il rischio di un blocco delle attività dovuto all’aumento dei contagi, specie a causa della variante Omicron. Queste Nuove regole entreranno in vigore appena sarà pubblicato il decreto sulla Gazzetta ufficiale. Covid: ecco le novità sulla quarantena Tutti coloro i quali hanno effettuato la dose booster, la seconda o sono guariti da almeno 120 giorni, non saranno più sottoposti all’obbligo di quarantena qualora fossero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid: sono in arrivo deimenti. Se si ha contatti con un positivo al coronavirus ma si ha la terza dose o la seconda da meno di 120 giorni lasarà azzerata. Sarà chiesta una forma di autosorveglianza di 5 giorni e obbligo di tampone. Lesono state stabilite dal Governo e sono state pensate per scongiurare il rischio di un blocco delle attività dovuto all’aumento dei contagi, specie a causa della variante Omicron. Questeentreranno in vigore appena sarà pubblicato il decreto sulla Gazzetta ufficiale. Covid: ecco le novità sullaTutti coloro i quali hanno effettuato la dose booster, la seconda o sono guariti da almeno 120 giorni, non saranno più sottoposti all’obbligo diqualora fossero ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - petergomezblog : Nuove regole, la cabina di regia: ipotesi di quarantena azzerata per vaccinati con booster o 2 dosi da meno di 4 me… - giomanfredini : @Eolad_ @Pezzadazienda Le nuove regole parlano di quarantena per contatti stretti ma per gli asintomatici - amueblaeltunel : Sto leggendo le nuove regole italiane sulla gestione individuale del Covid e sono sicura che Dan Brown ne prenderà… -