Nuove regole per quarantene e Super Green pass: il testo completo del nuovo decreto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ogni giorno di più, i casi Covid sono in continuo aumento e ieri è stata sfiorata quota 100.000 nuovi contagi. Mai così tanti prima, col risultato che in virtù delle regole sulla quarantena una grossa fetta della popolazione italiana è costretta a casa in isolamento. Motivo per cui il Cts, su invito delle Regioni, ha modificato le regole delle quarantene. Non solo: il prossimo Cdm potrebbe allargare la platea di lavoratori per sarebbe necessario il Super Green pass per operare. Di seguito il testo integrale del nuovo decreto, che elimina la quarantena per chi, senza sintomi, è vaccinato con la terza dose o con la seconda da meno di quattro mesi. Il decreto entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ogni giorno di più, i casi Covid sono in continuo aumento e ieri è stata sfiorata quota 100.000 nuovi contagi. Mai così tanti prima, col risultato che in virtù dellesulla quarantena una grossa fetta della popolazione italiana è costretta a casa in isolamento. Motivo per cui il Cts, su invito delle Regioni, ha modificato ledelle. Non solo: il prossimo Cdm potrebbe allargare la platea di lavoratori per sarebbe necessario ilper operare. Di seguito ilintegrale del, che elimina la quarantena per chi, senza sintomi, è vaccinato con la terza dose o con la seconda da meno di quattro mesi. Ilentrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta ...

