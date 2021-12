Nuove regole per gli stadi: per Roma-Juventus venduti 12mila biglietti in più (Di giovedì 30 dicembre 2021) Entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli stadi al 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron. Mentre i club annunciano la sospensione delle prevendite sui prossimi incontri in programma, una prima conseguenza riguarda Roma-Juventus del 9 gennaio. I giallorossi avevano venduto già 42 mila biglietti. Con l’Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa 30mila posti totali creando un’eccedenza di 12 mila tagliandi già staccati. Il club sta valutando cosa fare per chi non potrà usufruire del biglietto comprato, intanto stamattina ha bloccato la vendita di altri biglietti. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Entrerà in vigore subito la riduzione della capienza deglial 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron. Mentre i club annunciano la sospensione delle prevendite sui prossimi incontri in programma, una prima conseguenza riguardadel 9 gennaio. I giallorossi avevano venduto già 42 mila. Con l’Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa 30mila posti totali creando un’eccedenza di 12 mila tagliandi già staccati. Il club sta valutando cosa fare per chi non potrà usufruire del biglietto comprato, intanto stamattina ha bloccato la vendita di altri

