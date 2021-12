Nuove regole Covid, Gomez: “Buffoni, Draghi doveva presentarsi agli italiani e dire che hanno deciso di far correre il virus. Scelta vigliacca” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Le Nuove regole per il Covid imposte dal governo? Sono dei Buffoni“, così il direttore de IlFattoquotidiano.it, Peter Gomez, durante la riunione di redazione del giovedì (qui l’integrale), commentando le ultime decisioni dell’esecutivo che prevedono, fin da subito, un cambio nelle regole per la quarantena, disponendo una forma di auto-sorveglianza per chi è vaccinato con booster o con due dosi da meno di quattro mesi. Secondo Gomez “Mario Draghi si sarebbe dovuto presentare agli italiani e dire ‘signori riteniamo che Omicron sia molto poco letale, ce lo dicono i dati. Pensiamo che il Paese debba continuare a correre, e quindi abbiamo deciso di far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Leper ilimposte dal governo? Sono dei“, così ilttore de IlFattoquotidiano.it, Peter, durante la riunione di redazione del giovedì (qui l’integrale), commentando le ultime decisioni dell’esecutivo che prevedono, fin da subito, un cambio nelleper la quarantena, disponendo una forma di auto-sorveglianza per chi è vaccinato con booster o con due dosi da meno di quattro mesi. Secondo“Mariosi sarebbe dovuto presentare‘signori riteniamo che Omicron sia molto poco letale, ce lo dicono i dati. Pensiamo che il Paese debba continuare a, e quindi abbiamodi far ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - stanzaselvaggia : Gli italiani sono piombati in un gorgo burocratico-sanitario. Un gorgo del quale forse il premier Draghi, nella sua… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - Patrizi92408267 : RT @stanzaselvaggia: Gli italiani sono piombati in un gorgo burocratico-sanitario. Un gorgo del quale forse il premier Draghi, nella sua te… - romi_andrio : RT @stanzaselvaggia: Gli italiani sono piombati in un gorgo burocratico-sanitario. Un gorgo del quale forse il premier Draghi, nella sua te… -