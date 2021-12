Nuoto | ex ufficiale di gara di USA Swimming contro la transgender Lia Thomas | “Sarà sempre un maschio biologico”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non accenna a placarsi, anzi divampa la polemica che ha portato alle dimissioni dell’ormai exdidi USACynthia Millen, che ha lasciato il suo incarico per protestalaLia, che gareggia nelle specialità femminili del. Cynthia Millen ha affermato in un’intervista al programma Tucker Carlson Tonight che Lia“distruggerà ilfemminile“, confermando così la sua ferma opposizione al permesso dato alle donnedi poter competere nelle gare femminili. Queste le sue parole a Fox News: “Liaè unche è in competizione con le donne, e non importa quanti farmaci per la ...

Advertising

greenpassnews : L'ufficiale di nuoto USA si dimette per una nuotatrice trans che gareggia contro le donne - - Nuotomania : DA - sportface2016 : FOTO - Federica #Pellegrini incontra #Mattarella: la 'Divina' è Grande Ufficiale della Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto ufficiale

OA Sport

...presupposti per chiudere l'anno con un buon collegiale e una buona prestazione nel match'. Lorenzo Bruni, Matteo Iocchi Gratta (Savona), Francesco De Michelis (Roma), Mario Del Basso, ...... gli appassionati dele, in senso più ampio, gli spettatori delle diverse iniziative che ... la cui approvazione è avvenuta, in maniera, nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre. " La ...Non accenna a placarsi, anzi divampa la polemica che ha portato alle dimissioni dell'ormai ex ufficiale di gara di USA Swimming Cynthia Millen, che ha lasciato il suo incarico per protesta contro la t ...Ultimo impegno semi ufficiale per la Chiavari Nuoto di Mister Dinu. Ieri, nella piscina Mario Ravera, si è giocata l’amichevole tra il Rapallo pallanuoto femminile di Ursula Gitto, già istruttrice del ...