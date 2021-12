Non si ferma la Fiorentina, nel mirino un bomber della Serie A (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Fiorentina non si ferma, dopo l’acquisto di Ikone la dirigenza vuole regalare un altro acquisto ad Italiano per proseguire il sogno europeo. La ricerca del vice-Vlahovic sta andando avanti da troppo tempo e secondo Il Corriere dello Sport il preferito al momento è Joao Pedro. Joao Pedro, Cagliari Joao Pedro è il profilo ideale per il salto di qualità dell’attacco viola, forte tecnicamente ed esperto nel nostro campionato. L’attaccante del Cagliari ha realizzato nove gol e tre assist nella prima parte di stagione, attirando su di sé anche gli occhi di Roberto Mancini che lo potrebbe convocare per i playoff del prossimo marzo. Resta da capire quali saranno il prezzo e la formula del trasferimento. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lanon si, dopo l’acquisto di Ikone la dirigenza vuole regalare un altro acquisto ad Italiano per proseguire il sogno europeo. La ricerca del vice-Vlahovic sta andando avanti da troppo tempo e secondo Il Corriere dello Sport il preferito al momento è Joao Pedro. Joao Pedro, Cagliari Joao Pedro è il profilo ideale per il salto di qualità dell’attacco viola, forte tecnicamente ed esperto nel nostro campionato. L’attaccante del Cagliari ha realizzato nove gol e tre assist nella prima parte di stagione, attirando su di sé anche gli occhi di Roberto Mancini che lo potrebbe convocare per i playoff del prossimo marzo. Resta da capire quali saranno il prezzo e la formula del trasferimento. Simone Borghi

