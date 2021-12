Non è finita: il governo Draghi verso la nuova stretta. Da gennaio al lavoro solo se vaccinati (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da gennaio al lavoro solo se vaccinati o guariti da Covid-19. Il governo Draghi pensa a una nuova stretta che prevede il Super Green pass per lavorare e il 5 gennaio è convocato un consiglio dei ministri per vararla. E in quella sede si discuterà anche della misura-limite proposta da tanti esperti ma finora nemmeno ipotizzata dall’esecutivo: l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani. E così, mentre dal 10 gennaio il Green pass rafforzato sarà obbligatorio per trasporti e ristoranti e cambiano le regole della quarantena, Draghi pensa a un ulteriore passo avanti. Che ieri è saltato soltanto per l’opposizione della Lega in CdM. Il CdM del 5 gennaio Un retroscena di Repubblica ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Daalseo guariti da Covid-19. Ilpensa a unache prevede il Super Green pass per lavorare e il 5è convocato un consiglio dei ministri per vararla. E in quella sede si discuterà anche della misura-limite proposta da tanti esperti ma finora nemmeno ipotizzata dall’esecutivo: l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani. E così, mentre dal 10il Green pass rafforzato sarà obbligatorio per trasporti e ristoranti e cambiano le regole della quarantena,pensa a un ulteriore passo avanti. Che ieri è saltato soltanto per l’opposizione della Lega in CdM. Il CdM del 5Un retroscena di Repubblica ...

