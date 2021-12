No vax rifiuta le cure anti-Covid: muore a 48 anni Alessandro Mores, aveva 3 figli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il figlio aveva provato in tutti i modi di convincerlo a farsi intubare, ma lui non ne ha voluto sapere. E, alla fine, Alessandro Mores, 48enne di Thiene, in provincia di Vicenza, allunga il tragico... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilprovato in tutti i modi di convincerlo a farsi intubare, ma lui non ne ha voluto sapere. E, alla fine,, 48enne di Thiene, in provincia di Vicenza, allunga il tragico...

Advertising

RobertoBurioni : Stiamo raccogliendo i frutti terribili della disinformazione. Qualcuno pagherà, oltre ai poveretti che sono morti? - Corriere : No vax rifiuta di essere intubato e muore. La videochiamata del figlio più grande per convincerlo - fanpage : Alessandro Mores, 48 anni, #novax convinto, ha rifiutato di essere intubato, per lui non c'è stato niente da fare - rudy_matrix : RT @MessoraClaudio: Sono in tanti gli italiani oggi che pur di nn mettere piede in ospedale a causa di questa insensata caccia alle streghe… - legenrehumain : RT @Gianluc54410558: Mi spiace solo per i figli. No Vax rifiuta di essere intubato: 'Tanto guaris… -