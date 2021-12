No! Il direttore dell’Oms non ha detto che i vaccini anti Covid vengono usati per uccidere i bambini (Di giovedì 30 dicembre 2021) Incredibile, Tedros Adhanom Ghebreyesus – il direttore generale dell’Oms in persona -, è stato immortalato in una conferenza tenutasi a Ginevra il 20 dicembre scorso, mentre sembra dire che «certi paesi stanno usando i booster per uccidere i bambini». È la traduzione che appare in un filmato che sta diventando virale su Facebook. Torniamo a un tema molto pericoloso, solitamente usato in ambiente No vax per suscitare la paura dei genitori nei confronti dei vaccini contro il nuovo Coronavirus destinati ai bambini. Ascoltando l’audio originale, apparso sul canale YouTube dell’emittente russa Ruptly sembrerebbe proprio che il capo dell’Organizzazione abbia detto proprio quella frase. Invece no. C’è una spiegazione, ed è piuttosto banale. Per chi ha fretta: La frase ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Incredibile, Tedros Adhanom Ghebreyesus – ilgeneralein persona -, è stato immortalato in una conferenza tenutasi a Ginevra il 20 dicembre scorso, mentre sembra dire che «certi paesi stanno usando i booster per». È la traduzione che appare in un filmato che sta diventando virale su Facebook. Torniamo a un tema molto pericoloso, solitamente usato in ambiente No vax per suscitare la paura dei genitori nei confronti deicontro il nuovo Coronavirus destinati ai. Ascoltando l’audio originale, apparso sul canale YouTube dell’emittente russa Ruptly sembrerebbe proprio che il capo dell’Organizzazione abbiaproprio quella frase. Invece no. C’è una spiegazione, ed è piuttosto banale. Per chi ha fretta: La frase ...

