Nightmare Alley, William Friedkin sul film di Guillermo del Toro: "Esperienza indimenticabile" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Guillermo del Toro ha ringraziato William Friedkin per aver definito Nightmare Alley 'un'Esperienza indimenticabile in grado di catturare e terrificare'. Guillermo del Toro ha utilizzato il suo profilo Twitter per ringraziare William Friedkin, che ha speso parole d'oro a proposito di Nightmare Alley, il suo ultimo film. Il celebre regista de L'esorcista ha scritto lodi sperticate a proposito del nuovo film di Guillermo del Toro, che lo ha prontamente ringraziato. William Friedkin ha detto riguardo a La Fiera delle Illusioni - Nightmare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021)delha ringraziatoper aver definito'un'in grado di catturare e terrificare'.delha utilizzato il suo profilo Twitter per ringraziare, che ha speso parole d'oro a proposito di, il suo ultimo. Il celebre regista de L'esorcista ha scritto lodi sperticate a proposito del nuovodidel, che lo ha prontamente ringraziato.ha detto riguardo a La Fiera delle Illusioni -...

Advertising

RossellaVisaggi : @ilciccio67 Io,si ! La indosso anche 10 ore consecutive al giorno al lavoro... Sono disposta anche a tenerla altre… - Voto10 : La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: in rete una nuova featurette - DarksiderCinema : #LaFieraDelleIllusioni - #NightmareAlley è già uscito in America e #GuillermoDelToro ha fornito alcuni aneddoti sul… - POPCORNTVit : Da Nightmare Alley a Killers of the Flower Moon, i 10 film più attesi del 2022 - marianakjj : nostalghia nightmare alley vertigo -