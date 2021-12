Niente Serena Grandi per l'Avvocato Agnelli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Magnifica intervista di Serena Grandi al Corriere della Sera, quando la signora ricorda: “Agnelli mi chiamava alle sei del mattino. La cosa stava diventando pesante, ero innamorata di mio marito. Non volevo essere maleducata. Ma sarei stata solo un numero, per lui”. Alle sei e dieci, Agnelli chiamò Montezemolo. Alle sei e un quarto, Mieli. Alle sette meno un quarto, Sorgi. Alle sette Boniperti. Alle sette e un quarto Rossella, che al solito non era in casa. Alle 7 e mezza, Gad. Il quale, dalla porta 2 di Mirafiori, corse a perdifiato per dargliela, lui però era appena uscito. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Magnifica intervista dial Corriere della Sera, quando la signora ricorda: “mi chiamava alle sei del mattino. La cosa stava diventando pesante, ero innamorata di mio marito. Non volevo essere maleducata. Ma sarei stata solo un numero, per lui”. Alle sei e dieci,chiamò Montezemolo. Alle sei e un quarto, Mieli. Alle sette meno un quarto, Sorgi. Alle sette Boniperti. Alle sette e un quarto Rossella, che al solito non era in casa. Alle 7 e mezza, Gad. Il quale, dalla porta 2 di Mirafiori, corse a perdifiato per dargliela, lui però era appena uscito.

Niente Serena Grandi per l'Avvocato Agnelli
La signora ricorda in un'intervista: "Agnelli mi chiamava alle sei del mattino. La cosa stava diventando pesante, ero innamorata di mio marito". Poi però il telefono squillava anche altrove ...

