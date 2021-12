Niente quarantena con tre dosi di vaccino, super green pass per trasporti, feste e ristoranti all’aperto: come cambiano le regole (Di giovedì 30 dicembre 2021) cambiano le regole per la quarantena in caso di contatto con una persona positiva al virus. Esteso l’uso del super green pass e ridotta la capienza negli stadi. Ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri per far fronte alla forte recrudescenza della pandemia in Italia. quarantena Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. In questi casi sarà prevista una forma di autosorveglianza e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto, di un tampone. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scenderebbe da 7 a 5 giorni, con ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021)leper lain caso di contatto con una persona positiva al virus. Esteso l’uso dele ridotta la capienza negli stadi. Ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri per far fronte alla forte recrudescenza della pandemia in Italia.Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster o con dueda meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. In questi casi sarà prevista una forma di autosorveglianza e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto, di un tampone. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scenderebbe da 7 a 5 giorni, con ...

