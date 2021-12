Niente maratona a Roma: il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il sindaco Roberto Gualtieri sta predisponendo un’ordinanza per annullare la maratona We Run Rome in programma domani a Roma. La decisione è arrivata dopo la lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, che in “considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche” ha chiesto al sindaco di sospendere l’evento. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) IlRobertosta predisponendo un’per annullare laWe Run Rome in programma domani a. La decisione è arrivata dopo la lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl1, che in “considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche” ha chiesto aldi sospendere l’evento.

