Nicole Kidman risponde a una domanda "sessista" sul matrimonio con Tom Cruise: "A un uomo non lo direste" (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'attrice Nicole Kidman ha risposto così a una domanda ritenuta "un po' sessista" sul suo precedente matrimonio con Tom Cruise. Nicole Kidman è attualmente impegnata con la promozione el film di Amazon Prime Video Being the Ricardos, e in occasione di una di queste interviste, ha commentato la domanda dell'intervistatrice sul suo precedente matrimonio con Tom Cruise definendola "quasi sessista" Ma vediamo come è andata. In un'intervista con il Guardian, l'attrice ha voluto spiegare uno dei temi portanti della pellicola scritta e diretta da Aaron Sorkin: "Riguarda un rapporto di tipo romantico e professionale che alla fine non funziona. Ma da esso derivano alcune cose davvero ...

