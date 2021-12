Nicola Vivarelli contattato per il GF Vip, adesso sogna L’Isola dei Famosi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grazie al flirt con Gemma Galgani e ai rumor sulla sua presunta omosessualità (come dimenticare la sfuriata di Armando?!), Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Dopo lo show mariano però Sirus è sparito dalla tv, anche se alcuni settimanali avevano parlato di un suo possibile arrivo al GF Vip e a L’Isola dei Famosi 2021. Ma in queste voci qualcosa di vero a quanto pare c’è. Nicola Vivarelli ospite di Francesco Fredella a Trends & Celebrities, la trasmissione di Rtl 102.5 News, ha rivelato di essere stato contattato per partecipare al reality di Alfonso Signorini. Purtroppo il bel toscano ha dovuto rifiutare la proposta per motivi lavorativi (è ufficiale della marina e quindi spesso parte per lunghi viaggi). “Mi ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grazie al flirt con Gemma Galgani e ai rumor sulla sua presunta omosessualità (come dimenticare la sfuriata di Armando?!),è stato uno dei protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Dopo lo show mariano però Sirus è sparito dalla tv, anche se alcuni settimanali avevano parlato di un suo possibile arrivo al GF Vip e adei2021. Ma in queste voci qualcosa di vero a quanto pare c’è.ospite di Francesco Fredella a Trends & Celebrities, la trasmissione di Rtl 102.5 News, ha rivelato di essere statoper partecipare al reality di Alfonso Signorini. Purtroppo il bel toscano ha dovuto rifiutare la proposta per motivi lavorativi (è ufficiale della marina e quindi spesso parte per lunghi viaggi). “Mi ...

