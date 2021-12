Nicola Savino pronto a lasciare Le Iene? Le dichiarazioni del conduttore televisivo | “Senza rancore”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)conduce brillantemente Leda quattro anni. Inizialmente la sua partner alla conduzione era Alessia Marcuzzi. Ma l’amata conduttrice televisiva ha deciso diil suo posto a Mediaset e, di conseguenza, anche la conduzione dell’irriverente programmadi Italia Uno.Secondo delle indiscrezioni, adesso, anchesarebbela conduzione del fortunato format.Il diretto interessato ha affrontato l’argomento in una recente intervista rilasciata a DiPiú e NuovoTv, come riportato da Fanpage.: in arrivo l’addio a Le ...

Per lei un anno molto intenso, tra progetti importanti come la partecipazione come spalla di Amadeus a Sanremo , nuovi singoli in musica, la conduzione de "Le Iene Show" al fianco die ...Tra gli ospiti, Roberta Giarrusso, Iva Zanicchi, Gabriele Cirilli, The Colors e Elettra Lamborghini. Guida tv di giovedì 30 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:...Le dichiarazioni di Nicola Savino sul suo possibile addio a Le Iene. Il conduttore televisivo lascerebbe il programma di Italia Uno assolutamente senza alcun rancore. Noi e i nostri fornitori archivia ...LEGGI ANCHE —> Back to School: il nuovo programma di Nicola Savino con Giulia Salemi e molti altri Nicola Savino ha fatto un annuncio inaspettato, tutti i telespettatori più fedeli sono rimasti senza ...