Niccolò Ciatti, il padre a iNews24: “La giustizia sta facendo gli interessi dei colpevoli” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Siamo noi che dobbiamo difenderci da questa giustizia che sta facendo esattamente gli interessi dei colpevoli. Questi non sono presunti innocenti, sono assassini. C’è un video che parla”. Ai microfoni di iNews24, Luigi Ciatti, padre di Niccolò, commenta la notizia della scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno 27enne che il 12 agosto del 2017, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Siamo noi che dobbiamo difenderci da questache staesattamente glidei. Questi non sono presunti innocenti, sono assassini. C’è un video che parla”. Ai microfoni di, Luigidi, commenta la notizia della scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno 27enne che il 12 agosto del 2017, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CottarelliCPI : Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato… - DarioNardella : Apprendo dai familiari di Niccolò Ciatti, il giovane scandiccese ucciso brutalmente in una discoteca in Spagna, del… - Corriere : Il padre di Niccolò Ciatti: «Ha ucciso mio figlio a calci, ora è libero per un cavillo. Che dolore» - AminelliVr : RT @CottarelliCPI: Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato dall… - Marilenapas : RT @CottarelliCPI: Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato dall… -