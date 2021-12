NFL – Le partite del weekend di Week 17 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano solamente due settimane alla fine della Regular season 2021 e ci sono ancora otto posti vacanti per i playoff, due in NFC e sei in AFC. La lotta post season, soprattutto nell’American Football Conference, è ancora molto aperta e il nuvo anno si apre con delle sfide che per alcune franchigie saranno decisive per il proseguimento della stagione. Ecco il calendario delle partite del Weekend di Week 17. Chi scende in campo nel Weekend di Week 17? Nella settimana che non prevede nessun match del Thursday Night, il Weekend offre in programma 15 sfide, a cominciare dal turno delle 19:00 italiane. A Washington, gli Eagles si giocano il tutto per tutto per la corsa playoff e l’unico risultato utile è una vittoria ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano solamente due settimane alla fine della Regular seasone ci sono ancora otto posti vacanti per i playoff, due in NFC e sei in AFC. La lotta post season, soprattutto nell’American Football Conference, è ancora molto aperta e il nuvo anno si apre con delle sfide che per alcune franchigie saranno decisive per il proseguimento della stagione. Ecco il calendario delledeldi17. Chi scende in campo neldi17? Nella settimana che non prevede nessun match del Thursday Night, iloffre in programma 15 sfide, a cominciare dal turno delle 19:00 italiane. A Washington, gli Eagles si giocano il tutto per tutto per la corsa playoff e l’unico risultato utile è una vittoria ...

