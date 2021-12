Nel 2021 sono stati uccisi 22 missionari: le storie dei “martiri” del nostro tempo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Città del Vaticano – Un altro anno di anno per i cristiani. Secondo i dati raccolti dall’Agenzia Fides, nel 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religiose e 6 laici. Il numero più elevato si registra in Africa, dove sono stati uccisi 11 missionari (7 sacerdoti, 2 religiose, 2 laici), cui segue l’America, con 7 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici) quindi l’Asia, dove sono stati uccisi 3 missionari (1 sacerdote, 2 laici), e l’Europa, dove è stato ucciso 1 sacerdote. Negli ultimi anni sono l’Africa e l’America ad alternarsi al primo posto di questa tragica ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Città del Vaticano – Un altro anno di anno per i cristiani. Secondo i dati raccolti dall’Agenzia Fides, nelnel mondo 22: 13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religiose e 6 laici. Il numero più elevato si registra in Africa, dove11(7 sacerdoti, 2 religiose, 2 laici), cui segue l’America, con 7(4 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici) quindi l’Asia, dove(1 sacerdote, 2 laici), e l’Europa, dove è stato ucciso 1 sacerdote. Negli ultimi annil’Africa e l’America ad alternarsi al primo posto di questa tragica ...

