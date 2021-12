Nel 2021 in Italia si sono verificati 187 eventi climatici estremi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - In Italia nel 2021 si sono verificati 187 fenomeni meteorologici che hanno provocato danni nei territori con 9 morti e dal 2010 questi eventi estremi sono stati 1.181 con 264 vittime e danni rilevanti in 637 comuni, l'8% del totale. È quanto emerge dall'Osservatorio Città clima di Legambiente realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation. L'anno che volge al termine è stato da codice rosso per il clima, denuncia l'organizzazione, segnato da un'estate che ha registrato temperature record in Europa (in Italia a Siracusa l'11 agosto si sono toccati i 48,8 gradi) e da forti siccità, ma anche dal 'medicane'Apollo, da piogge intense e violente trombe d'aria. Legambiente sottolinea come ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Innelsi187 fenomeni meteorologici che hanno provocato danni nei territori con 9 morti e dal 2010 questistati 1.181 con 264 vittime e danni rilevanti in 637 comuni, l'8% del totale. È quanto emerge dall'Osservatorio Città clima di Legambiente realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation. L'anno che volge al termine è stato da codice rosso per il clima, denuncia l'organizzazione, segnato da un'estate che ha registrato temperature record in Europa (ina Siracusa l'11 agosto sitoccati i 48,8 gradi) e da forti siccità, ma anche dal 'medicane'Apollo, da piogge intense e violente trombe d'aria. Legambiente sottolinea come ...

