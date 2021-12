Nel 2021 il cinema ha reso filmabile anche le cose considerate non filmabili (Di giovedì 30 dicembre 2021) Hollywood ama adottare grandi classici della fantascienza e adattarli per il grande schermo. Una tendenza che nell’ultimo decennio ha abbracciato anche il piccolo schermo, inevitabilmente. A volte si tratta di opere già viste al cinema o in tv, che vengono riproposte in versioni completamente diverse dal passato, migliorate, aggiornate, rese contemporanee anche grazie alle nuove tecnologie che permettono di avere risultati incredibili. Quando nel 2005 Steven Spielberg se ne uscì con la sua versione de “La guerra dei mondi” fu un successo, con diverse candidature agli Oscar per effetti speciali e sonoro. Una pellicola molto distante dal lavoro di Byron Haskin del 1953. E ci mancherebbe. Il 2021 sembra aver fatto un ulteriore passo avanti in questo senso. “Dune” di Denis Villeneuve è la prima parte ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Hollywood ama adottare grandi classici della fantascienza e adattarli per il grande schermo. Una tendenza che nell’ultimo decennio ha abbracciatoil piccolo schermo, inevitabilmente. A volte si tratta di opere già viste alo in tv, che vengono riproposte in versioni completamente diverse dal passato, migliorate, aggiornate, rese contemporaneegrazie alle nuove tecnologie che permettono di avere risultati incredibili. Quando nel 2005 Steven Spielberg se ne uscì con la sua versione de “La guerra dei mondi” fu un successo, con diverse candidature agli Oscar per effetti speciali e sonoro. Una pellicola molto distante dal lavoro di Byron Haskin del 1953. E ci mrebbe. Ilsembra aver fatto un ulteriore passo avanti in questo senso. “Dune” di Denis Villeneuve è la prima parte ...

Advertising

marcotravaglio : LE BUGIE MIGLIORI Un anno fa stampa, destre & Iv attribuivano a Conte la seconda ondata, peraltro peggiore nel rest… - channeldraw : In questi giorni a #Venezia ho potuto conoscere la storia di Marco Zennaro, gli dedico questo disegno sperando che… - Agenzia_Ansa : Nel 2021 in Italia 301 operatori dell'informazione (giornalisti, blogger, fotoreporter, video cronisti) sono stati… - ilSaronno : Saronno Servizi, Vanzulli (Lega): “Delibera fumosa che non entra nel merito” - Laura66669668 : RT @IsmeaOfficial: ????#Olio di oliva: confermate le stime nazionali a 315 mila tonnellate nel 2021/22 - A livello globale il calo della pro… -