NBA, stagione finita per Ricky Rubio. Rottura del legamento crociato anteriore per il play dei Cavaliers (Di giovedì 30 dicembre 2021) La notizia era nell'aria ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale da parte dei Cleveland Cavaliers: Ricky Rubio ha rimediato la Rottura del legamento crociato anteriore sinistro in occasione della partita di ieri contro i New Orleans Pelicans, di conseguenza la sua stagione agonistica finisce qui. Il playmaker spagnolo si è fatto male a 2'20" dal termine del match, cadendo a terra nel tentativo di entrare in area (senza contatti con avversari o senza una torsione innaturale della gamba) e prendendosi immediatamente tra le mani il suo ginocchio. In quel momento Rubio si trovava ad un solo assist dalla tripla doppia, dopo aver collezionato 27 punti e 13 rimbalzi. Si tratta di una grave perdita per una delle ...

