NBA 2021-2022 | i risultati della notte 30 dicembre Ja Morant guida Memphis contro i Lakers Successi di Phoenix e Chicago

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono otto le partiteNBA. Il miglior Jastagione (41 punti) trascina iGrizzlies alla vittoria sui Los Angelesper 104-99. Terzo successo consecutivo per la squadra di coach Taylor Jenkins, che si conferma la quarta forzaWestern Conference. Una vittoria arrivata in rimonta con un ultimo quarto da 26-16, dove i Grizzlies hanno mostrato tutta la loro eccellente capacità difensiva. Per iun altro ko, il quarto negli ultimi cinque match, nonostante un LeBron James da 37 punti e 13 rimbalzi e l’ennesima tripla doppiacarriera di Russell Westbrook (16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi). Vincono, invece, le primeclasse ad Ovest. ISuns ...

... che hanno già perso il titolare Collin Sexton per la rottura del legamento crociato anteriore ? un infortunio che Rubio ha subito a inizio carriera NBA nel 2012 , quando stava facendo meraviglie ...
Dopo la firma di un contratto decadale con i Los Angeles Lakers ad inizio mese ed il mancato rinnovo dopo sole quattro partite, Isaiah Thomas si trova nuovamente vicino ad un'avventura NBA. A questo g ...