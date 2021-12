Napoli-Verona, forzarono il cordone di sicurezza: ‘daspati’ 13 tifosi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi da tre a cinque anni, nei confronti di 13 tifosi che, poco prima dell’incontro di calcio Napoli-Hellas Verona disputato lo scorso 7 novembre presso lo stadio “Maradona”, hanno forzato il cordone di steward e di operatori di polizia predisposto nella parte superiore del settore ospiti loro assegnata, per raggiungere la parte inferiore. Anche questi provvedimenti – si legge dalla nota diffusa dalla questura – sono il risultato dello sforzo della Questura teso ad assicurare alle competizioni sportive una sempre maggior sicurezza, grazie anche al supporto delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore diha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi da tre a cinque anni, nei confronti di 13che, poco prima dell’incontro di calcio-Hellasdisputato lo scorso 7 novembre presso lo stadio “Maradona”, hanno forzato ildi steward e di operatori di polizia predisposto nella parte superiore del settore ospiti loro assegnata, per raggiungere la parte inferiore. Anche questi provvedimenti – si legge dalla nota diffusa dalla questura – sono il risultato dello sforzo della Questura teso ad assicurare alle competizioni sportive una sempre maggior, grazie anche al supporto delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio ...

