Napoli | Osimhen rinuncia alla Coppa d’Africa

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attaccante delVictor, il tutto per evitare diatribe tra gli azzurri e la Nigeria Secondo quanto riportato da This Day Live, canale nigeriano, Victoravrebbeto a partecipare, il tutto per evitare continue diatribe tra la Nazionale Nigeriana e il. Notizia confermata anche da una fonte interna della federazione:– «Victor ha parlato con tutti per la sua decisione direcompetizione. Allenatore, presidente e Ministro dello Sport hanno capito la situazione e l’hanno accettata.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

... " Ha deciso di non prendere parte al torneo per porre fine alla diatriba tra ile la Nigeria ". Un'altra fonte ha invece rivelato a TheCable cheavrebbe detto al proprio ct di ...In stagione con ilha giocato 14 partite tra campionato ed Europa League, segnando 9 reti e servendo due assist . Anche Elmas positivo leggi anche Chiellini in isolamento: contatti con ...La partecipazione di Victor Osimhen alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria potrebbe saltare. L’attaccante del Napoli, al momento fuori causa dopo la seconda positività al Covid, avrebbe già informato ...(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia.