Napoli, Osimhen positivo al Covid: rimandato il rientro in Italia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora brutte notizie per Victor Osimhen e di conseguenza per il Napoli: il giocatore infatti è risultato positivo al Covid e ha rinviato il suo rientro in Italia e la prevista visita di controllo dopo l’infortunio al volto. A darne notizia è lo stesso club campano, sui suoi profili social. L’attaccante nigeriano, in vacanza a casa, è risultato positivo al tampone effettuato prima della partenza: è asintomatico e le autorità locali hanno disposto la quarantena. Il check-up, informa il Napoli, è rinviato a dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la sua partecipazione alla Coppa d’Africa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla sua Nazionale il 3 gennaio. Leggi su footdata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora brutte notizie per Victore di conseguenza per il: il giocatore infatti è risultatoale ha rinviato il suoine la prevista visita di controllo dopo l’infortunio al volto. A darne notizia è lo stesso club campano, sui suoi profili social. L’attaccante nigeriano, in vacanza a casa, è risultatoal tampone effettuato prima della partenza: è asintomatico e le autorità locali hanno disposto la quarantena. Il check-up, informa il, è rinviato a dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la sua partecipazione alla Coppa d’Africa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla sua Nazionale il 3 gennaio.

