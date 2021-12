Napoli | Osimhen positivo al Covid Il virus infetta il campionato | ecco i 26 contagiati

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL COVID-19 Tampone effettuato prima del rientro in Italia #SkySport… - corradone91 : RT @sscnapoli: ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzion… - pasquale_caos : ?? ULTIM'ORA NAPOLI ?? Victor #Osimhen riportato in Italia dalle milizie anti-Coppa Omicron. Grandi proteste da… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

... tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Fiorentina: un calciatore (non specificato), tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Genoa: Criscito, Shevchenko;, ...Victorè risultato positivo al Covid e ha rinviato il suo rientro in Italia e la prevista visita di controllo dopo l'infortunio con fratture multiple al volto. A darne notizia è ilsui suoi ...Brutte notizie per il Napoli: il calciatore nigeriano, Victor Osimhen, è risultato positivo al test molecolare per il Covid-19. L'attaccante si trovava in Nigeria, il suo Paese, e avrebbe dovuto fare ...Per il nigeriano, esattamente come un anno fa, è fatale la permanenza in patria: da valutare ora la data del suo ritorno in Italia per il controllo decisivo ...