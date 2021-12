Napoli | Osimhen positivo al Covid a pochi giorni dall' inizio della Coppa d' Africa

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c'è pace per Victor, il centravanti nigeriano delfermo da quasi due mesi per un infortunio al volto: con una nota sui propri profili social, ilfa sapere che'è ...

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL COVID-19 Tampone effettuato prima del rientro in Italia #SkySport… - MarcG_69 : RT @glooit: Covid: Osimhen positivo, quarantena e rinvio rientro a Napoli leggi su Gloo - repubblica : Napoli, Osimhen positivo al Covid per la seconda volta. Tre casi allo Spezia, due nell'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

La Ssccomunica che il giocatore Victorè risultato positivo, asintomatico, al Covid - 19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di ...Non c'è pace per Victor, il centravanti nigeriano delfermo da quasi due mesi per un infortunio al volto: con una nota sui propri profili social, ilfa sapere che'è risultato positivo, asintomatico, al Covid - 19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. ...Il Napoli ha comunicato poco fa la positività al Coronavirus da parte del talentuoso attaccante nigeriano Victor Osimhen ...L'attaccante del Napoli è risultato positivo al tampone effettuato prima del viaggio che lo avrebbe riportato in Italia ...