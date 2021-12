Napoli | Osimhen è di nuovo positivo al Covid - 19

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c'è pace per Victore, di conseguenza, per il: il nigeriano, atteso domani in Italia per la visita di controllo decisiva per valutare il suo eventuale ritorno in campo, è risultato ...

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL COVID-19 Tampone effettuato prima del rientro in Italia #SkySport…

Non c'è pace per Victore, di conseguenza, per il: il nigeriano, atteso domani in Italia per la visita di controllo decisiva per valutare il suo eventuale ritorno in campo, è risultato positivo al Covid - 19 ...... tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Fiorentina: un calciatore (non specificato), tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Genoa: Criscito, Shevchenko;, ...Non arrivano buone notizie per Victor Osimhen. Il talento nigeriano infatti è risultato positivo al Covid-19, come ha comunicato il Napoli sul proprio sito ufficiale, e dovrà quindi rimandare anche il ...Il Napoli ha reso nota la positività di Victor Osimhen al Covid: E' asintomatico. Venerdì avrebbe dovuto svolgere una visita di controllo in Italia.