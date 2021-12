Napoli | Materazzi su Insigne | “Perdono tutti con il suo addio | sostituto da 40 milioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Marcoha commentato la questione relativa al trasferimento di Lorenzodalal Toronto, il quale sembrerebbe imminente. L’ex difensore italiano, icona dell’Inter, ha rilasciato interessanti dichiarazioni per le colonne de ‘Il Mattino’, delineando la situazione dal suo punto di vista. Dopo le parole su, breve menziona anche all lotta per lo Scudetto in Serie A: “Se davvero dovesse andare via, penso che ci perderebbero un po’. Uncosterebbe almeno 30 o 40di euro per il. Lorenzo arma vincente dell’Italia campione d’Europa e lo è anche del. Serie A? La favorita è ancora l’Inter, ma per la corsa al titolo non ci sono solo i nerazzurri. Il Milan è secondo a quattro punti e ...