Napoli, legale Lubrano: “Osimhen? Non è da escludere ricorso al Tribunale per risarcimento” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il legale del Napoli, Enrico Lubrano, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, ha parlato della complicata situazione di Victor Osimhen: “Per quanto ci dice il regolamento FIFA, il giocatore convocato deve rispondere. A meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla Federazione. Se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della Nazionale. Anche se guarisce prima. Con un accordo tra Napoli e Federazione nigeriana Osimhen avrebbe potuto giocare contro la Juventus. Un accordo l’avrebbe fatto partire immediatamente dopo la partita. In astratto sarebbe possibile, però il Covid complica tutto”. “Ora la parola spetta finale al medico della Federazione. La società può anche attestare il ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildel, Enrico, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, ha parlato della complicata situazione di Victor: “Per quanto ci dice il regolamento FIFA, il giocatore convocato deve rispondere. A meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla Federazione. Se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della Nazionale. Anche se guarisce prima. Con un accordo trae Federazione nigerianaavrebbe potuto giocare contro la Juventus. Un accordo l’avrebbe fatto partire immediatamente dopo la partita. In astratto sarebbe possibile, però il Covid complica tutto”. “Ora la parola spetta finale al medico della Federazione. La società può anche attestare il ...

