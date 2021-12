Napoli, il nuovo Manolas può arrivare dalla Premier (Di giovedì 30 dicembre 2021) A Napoli è entrata nel vivo la ricerca per il nuovo Manolas, il budget è limitato quindi i dirigenti devono essere bravi a sfruttare le occasioni. Secondo Fabrizio Romano, sono stati avviati i contatti con il Manchester United per tentare il colpo Axel Tuanzebe. Manchester United Tuanzebe, difensore centrale classe 1997, è attualmente in prestito all’Aston Villa ma sta faticando a trovare spazio. Giuntoli è intenzionato ad apparecchiare per gennaio un’operazione come quella che ha portato Anguissa a Napoli: prestito gratuito con diritto di riscatto a fine stagione. Il prezzo del cartellino sarà fondamentale per affondare la trattativa. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aè entrata nel vivo la ricerca per il, il budget è limitato quindi i dirigenti devono essere bravi a sfruttare le occasioni. Secondo Fabrizio Romano, sono stati avviati i contatti con il Manchester United per tentare il colpo Axel Tuanzebe. Manchester United Tuanzebe, difensore centrale classe 1997, è attualmente in prestito all’Aston Villa ma sta faticando a trovare spazio. Giuntoli è intenzionato ad apparecchiare per gennaio un’operazione come quella che ha portato Anguissa a: prestito gratuito con diritto di riscatto a fine stagione. Il prezzo del cartellino sarà fondamentale per affondare la trattativa. Simone Borghi

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - GianScudieri : In tutto ciò sullo sfondo c’è la meravigliosa ASL di Napoli che aleggia manco fosse un avvoltoio sulla partita, men… - alessiomagno1 : RT @FedericaSure: @alessiomagno1 Auguri di buon anno nuovo anche a te, Ale. Di fantasia, energia, tanti caffè e sfogliatelle, progetti, lav… - Ipsedicsit : #Osimhen positivo al #Covid: sembra una barzelletta! La partita del 6 di nuovo in bilico... Tanti auguri di pronta… - FedericaSure : @alessiomagno1 Auguri di buon anno nuovo anche a te, Ale. Di fantasia, energia, tanti caffè e sfogliatelle, progett… -