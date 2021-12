Napoli | Elmas si aggiunge ai positivi | il comunicato

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Anchepositivo al Covid-19 in casa: il macedone rischia di saltare il match del 6 gennaio contro la Juve Ilperde un altro giocatore in vista della sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta. Si tratta dirisultato positivo al Covid. Ildel club:– «Eljifè risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Eljifè risultato positivo al Covid - 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia ... Così, su Twitter, ilannuncia la positività del suo centrocampista dopo quelle di ...Ecco il comunicato della SSC: 'Eljifè risultato positivo al Covid - 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. ...Il centrocampista azzurro è risultato positivo al tampone molecolare effettuato nelle scorse ore: non è il primo caso Covid al Napoli.Anche il centrocampista macedone si è contagiato: "È asintomatico e osserverà il periodo di isolamento". Il 6 gennaio c'è la sfida ad Allegri ...