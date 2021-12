Napoli | Elmas positivo al Covid 19 | il comunicato ufficiale

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Eljifal19, ancora un altro contagio in casa, dopo quello di Hirving Lozano e di Victor Osimhen. Dopo aver recuperato Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz ildeve fare i conti con altri due positivi. L’ultimo in ordine di tempo è, il centrocampista macedone è stato contagiato nuovamente dale quindi è un ulteriore problema per Luciano Spalletti. CasialIn una notasuilfa sapere: “Eljifè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, positivo anche #Elmas+++ #COVID19 #JuventusNapoli - DiMarzio : Il #Napoli comunica la positività di un altro giocatore - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, ANCHE ELMAS POSITIVO AL COVID-19. IL MACEDONE SALTERA' IL MATCH CON LA JUVENTUS #SkySport… - fabiodagostinho : RT @marcoazzi66: @SkySport Ultim'ora Serie A Napoli, anche Elmas positivo al Covid-19. Auguri al macedone di pronta guarigione. Oppure così… - Calciopuntgoal : ELMAS DEL NAPOLI POSITIVO, IN DIRIGENZA ANCHE GIUNTOLI E STARACE -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Elmas

Lo annuncia ufficialmente ilche ha già positivi Osimehn e Lozano., regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. . 30 dicembre ..."Eljifè risultato positivo al Covid - 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia ... Così, su Twitter, ilannuncia la positività del suo centrocampista dopo quelle di ...L'emergenza Covid continua a tenere banco in casa Napoli. Dopo la notizia in mattinata della positività di Victor Osimhen, in serata è arrivata l'ufficialità di quella del centrocampista macedone Elji ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI I casi di Covid non si fermano in serie A e il Napoli ha una nuova positività in squadra: si tratta di Elmas, che ha effettua ...