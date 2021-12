“My fair lady”: il mito secondo la vecchia Hollywood questa sera in tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) In principio fu il “Pigmalione” di George Bernard Shaw, leggendario riadattamento teatrale moderno datato 1912 dell’omonimo mito greco. Poi fu il turno del musical “My fair lady” di Broadway, firmato da Alan Jay Lerner e Frederic Lowe del 1956. Otto anni dopo venne l’ora di Hollywood e del grande schermo, di Audrey Hepburn e di un nuovo, eccezionale capitolo dell’infinita riproposizione del mito fondativo. Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) è una giovanissima popolana londinese di inizio novecento, abituata a sbarcare il lunario vendendo fiori nei pressi dei luoghi di ritrovo dell’alta borghesia cittadina. Rozza, incolta e mossa da una vitalità fuori dal comune, all’esterno di un teatro del centro fa la casuale conoscenza del professor Higgins (Rex Harrison), sardonico e saccente esperto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) In principio fu il “Pigmalione” di George Bernard Shaw, leggendario riadattamento teatrale moderno datato 1912 dell’omonimogreco. Poi fu il turno del musical “My” di Broadway, firmato da Alan Jay Lerner e Frederic Lowe del 1956. Otto anni dopo venne l’ora die del grande schermo, di Audrey Hepburn e di un nuovo, eccezionale capitolo dell’infinita riproposizione delfondativo. Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) è una giovanissima popolana londinese di inizio novecento, abituata a sbarcare il lunario vendendo fiori nei pressi dei luoghi di ritrovo dell’alta borghesia cittadina. Rozza, incolta e mossa da una vitalità fuori dal comune, all’esterno di un teatro del centro fa la casuale conoscenza del professor Higgins (Rex Harrison), sardonico e saccente esperto di ...

