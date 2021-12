Museo Campano | chiusura d’anno con il botto | enorme successo e boom di presenze

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Fine anno con ilaldi Capua. Strepitosoper gli ultimi eventi di fine anno della rassegna “Vestigia di Natale”: il 26 il concerto di Eugenio Bennato ha registrato il sold out in poche ore con illustritra cui il prefetto di Caserta, dott. Giuseppe Castaldo con la gentile consorte, anch’ella prefetto. Ma il top si è raggiunto ieri sera, 29 dicembre con il grande evento della preview della grande Mostra “La femminilità dipinta. Grazia carnale ed estasi mistica” con opere straordinarie di Modigliani, Rotella, Picasso, Vitale, Solimene, Giordano, Warhol, Schifano, artisti mai visti prima d’ora nelle sale dele che rappresentano solo un assaggio di quella che sarà la grande mostra-evento, la più importante di ...

