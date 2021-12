Muriel nel mirino del Napoli | l’Atalanta fissa il prezzo | 25mln di euro

Advertising

Erasmonux : @tvdellosport A mio personale avviso, nel cambio Muriel - Boga l'Atalanta ci perde in fase realizzata. Però anche Z… - sportli26181512 : Genoa, c'è Piccoli per Shevchenko. Si allontana l'addio di Muriel all'Atalanta: Andriy Shevchenko era stato chiaro… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: l'intervento di @CiroTroise su #Muriel nel corso di 'Aspettando #IlCalcioNelMercato ?? 'Ecco com'è la situazi… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli: l'intervento di @CiroTroise su #Muriel nel corso di 'Aspettando #IlCalcioNelMercato ?? 'Ecco com'è la si… - sportli26181512 : Bressan: 'Muriel è forte, ma al Milan serve un attaccante centrale': Nel corso del TMW News è intervenuto Mauro Bre… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel nel

Calciomercato Napoli/in uscita dall'Atalanta, gli azzurri ci pensano davvero La quale ... perché da quando è arrivato a Barcellona (estate 2017) ha saltato davvero tante partite (2019 - ...Calciomercato Napoli/in uscita dall'Atalanta, gli azzurri ci pensano davvero La misura ...dettaglio si legge che dal 10 gennaio 2022 sarò ampliato "l'uso del green pass rafforzato per " ...I campani orientati su altri profili. Per l’attaccante la Dea chiede almeno 25 milioni Non è una priorità, ma col passare delle settimane si intensificano le voci su un possibile addio di Luis Muriel ...Calciomercato – Muriel piace al Napoli, l’Atalanta fissa il prezzo: almeno 25 milioni di euro. Tuttomercatoweb lancia la bomba: Luis Muriel è sul mercato. L’ex Sampdoria e ...