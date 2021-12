MotoGP | Mooney sarà il nuovo title sponsor del VR46 Racing Team

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo tante chiacchiere l’annuncio ufficiale., la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, ildel, la squadra corse creata da Valentino Rossi e protagonista ine in Moto2 dal 2022. In seguito a questo accordo, la squadra assumerà la denominazione “”. Ulteriori informazioni su questa novità importantesvelata il 3 gennaio prossimo., come riportato dalla nota ufficiale, è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments che eredita l’esperienza di due eccellenze in settori differenti ma complementari: SisalPay, nel ...

Advertising

news_bologna : MotoGP | VR46: Mooney è il nuovo title sponsor - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #VR46 #MooneyVR46RacingTeam Sarà presente sia nella categoria Moto2 che nella MotoGP - https://t.c… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #VR46 #MooneyVR46RacingTeam Sarà presente sia nella categoria Moto2 che nella MotoGP - - motapi_reiwa03 : RT @gponedotcom: Mooney nuovo title sponsor del VR46 Racing Team in MotoGP: Un comunicato diramato da poco annuncia una nuova collaborazion… - andreastoolbox : VR46 Racing Team, Mooney è il nuovo title sponsor | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Mooney

... la squadra corse creata da Valentino Rossi e protagonista nelle categorie del motomondialee Moto2. In seguito all'accordo, il naming del team saràVR46 Racing Team e verrà utilizzato ...... la squadra corse creata da Valentino Rossi impegnata dal 2022 in(con Bezzecchi e Marini) e IN Moto2 (con Antonelli e Vietti). La squadra si chiamerà dunqueVR46 Racing Team in ...Il due volte campione del mondo della MotoGP, Casey Stoner, cerca di mettersi nei panni di Marc Marquez, pensando ai suoi problemi alla vista e all'infortunio al braccio.MotoGP 2022 - Il Team VR46 che il prossimo anno sarà presente in Moto2 con Celestino Vietti e Niccolò Antonelli e in MotoGP con Luca Marini e Marco Bezzecchi, ha comunicato il title sponsor. Si tratta ...