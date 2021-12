Morto Renato Scarpa | l’indimenticabile Robertino di “Ricomincio da tre”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – di Massimo Troisi. Il popolare attore e’improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento su ipotizzano cause naturali., 82 anni, aveva esordito al cinema a fine anni ’60. Tra i suoi film L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” Notte degli Oscar 2019: ancora poche ore Crisis on Infinite Earths: il primo trailer ufficiale! Parte bene il Pinocchio di Garrone Reunion del cast di Ritorno al Futuro “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou

Scarpa , attore e cabarettista, èoggi a 82 anni nella sua casa a Roma, nel quartiere Monteverde, come riferito da Il Messaggero . Era nato a Milano il 14 settembre 1939. Scarpa si è ...Scarpa èScarpe era nato a Milano il 14 settembre 1939 ed aveva esordito al cinema a fine anni Sessanta. Era un attore cabarettista e sul finire degli anni Settanta ha raggiunto ...È morto a Roma l’attore Renato Scarpa. Aveva 82 anni. Scarpa è ricordato per alcuni celebri ruoli, come quello di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Con Troisi lavorò anche ne Il Postin ...Lutto nel mondo del cinema italiano . E' morto l’attore Renato Scarpa , noto al grande pubblico per molte interpretazioni in ...