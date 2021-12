Morto a 82 anni Renato Scarpa, il Robertino di ‘Ricomincio da tre’ (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ Morto a 82 anni Renato Scarpa, indimenticabile Robertino nello storico film di Massimo Troisi ‘Ricomincio da tre’. Il decesso è avvenuto a Roma, nella sua casa in zona Bravetta, Secondo i carabinieri, l’attore sarebbe Morto per cause naturali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’a 82, indimenticabilenello storico film di Massimo Troisida. Il decesso è avvenuto a Roma, nella sua casa in zona Bravetta, Secondo i carabinieri, l’attore sarebbeper cause naturali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ilpost : È morto l’attore Renato Scarpa, aveva 82 anni - SirDistruggere : Mauro da Mantova, il complottista no vax che si è vantato di essere un untore,non è morto solo per la sua ignoranza… - La7tv : #la7retweet Alessandro Mores, 48 anni, era padre di tre figli. Il più grande ha cercato disperatamente di convincer… - massimo_san : RT @La7tv: #la7retweet Addio a Renato Scarpa, aveva 82 anni. Attore versatile: aveva lavorato al cinema con Troisi e Verdone - tra gli altr… - grugef : @docmanhattan4 Non lo so, sarà che stai vendendo la dose a gente che c'è sotto da anni, perciò hai gioco facile, ma… -